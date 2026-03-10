Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου, στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 34,29 μονάδων (–0,07%), στις 47.706,51 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με οριακή άνοδο 1,15 μονάδων (+0,01%), στις 22.697,10 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 14,51 μονάδων (–0,21%), στις 6.781,48 μονάδες.