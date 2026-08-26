Με κέρδη ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές της Τρίτης (25/8) στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς η επενδυτική ψυχολογία τονώθηκε σημαντικά από τη διπλή υποχώρηση που καταγράφηκε τόσο στις τιμές του «μαύρου χρυσού» όσο και στις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών τίτλων.

Η πτωτική τροχιά του πετρελαίου και των ομολόγων λειτούργησε ως θετικός καταλύτης για τους βασικούς δείκτες της αμερικανικής αγοράς, με τον τεχνολογικό κλάδο να τίθεται επικεφαλής της ανόδου.

Αναλυτικότερα, η εικόνα των δεικτών στο κλείσιμο της συνεδρίασης διαμορφώθηκε ως εξής: Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 160,24 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,30%, για να τερματίσει τη συνεδρίαση στις 53.577,40 μονάδες.

Τις καλύτερες επιδόσεις της ημέρας σημείωσε ο Nasdaq, στον οποίο κυριαρχούν οι μετοχές υψηλής τεχνολογίας, «σκαρφαλώνοντας» κατά 0,66%. Ο δείκτης πρόσθεσε 171,10 μονάδες, κλείνοντας στις 26.151,30 μονάδες.

Τέλος, ο διευρυμένος δείκτης S&P 500, ο οποίος αποτελεί το πλέον αξιόπιστο βαρόμετρο της γενικότερης τάσης της αμερικανικής αγοράς, κατέγραψε κέρδη της τάξης του 0,32% (άνοδος 24,42 μονάδων), διαμορφούμενος στο κλείσιμο στις 7.677,28 μονάδες.