Η κλιμάκωση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή και οι επακόλουθες ανησυχίες για τυχόν αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες οδήγησαν σε πτωτική τροχιά το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης, 18 Αυγούστου. Οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις, επηρεασμένοι από το διεθνές σκηνικό, με τον τεχνολογικό κλάδο να δέχεται τις ισχυρότερες πιέσεις.

Αναλυτικότερα, η εικόνα των βασικών δεικτών της Wall Street στο κλείσιμο της συνεδρίασης διαμορφώθηκε ως εξής: Ο βιομηχανικός δείκτης, Dow Jones, σημείωσε οριακή υποχώρηση της τάξης του 0,22% (απώλειες 116,38 μονάδων), τερματίζοντας τη συνεδρίαση στις 53.343,40 μονάδες.

Ο δείκτης των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, Nasdaq, κατέγραψε τις μεγαλύτερες απώλειες, κλείνοντας στο -1,33% (πτώση 355,20 μονάδων) και στις 26.289,71 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης, S&P 500, ο οποίος αποτελεί το βασικό βαρόμετρο για τη γενική τάση της αμερικανικής αγοράς, έκλεισε με πτώση 0,69% (κατά 55,30 μονάδες), διαμορφούμενος στις 7.691,76 μονάδες.