Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση με σημαντική πτώση, στον απόηχο των απογοητευτικών τριμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων που ανακοίνωσαν η Intel και η Amazon.

Οι χαμηλότερες των προσδοκιών επιδόσεις των δύο κολοσσών αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες της αγοράς γύρω από τη βιωσιμότητα και την απόδοση των τεράστιων επενδύσεων που πραγματοποιούνται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Το αρνητικό κλίμα αποτυπώθηκε έντονα στο ταμπλό, με τον τεχνολογικό δείκτη Nasdaq να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα, καταγράφοντας «βουτιά» 2,86% (ή 747,72 μονάδων) για να τερματίσει στις 25.436,99 μονάδες.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στον ευρύτερο δείκτη S&P 500, ο οποίος υποχώρησε κατά 1,82% (-140,32 μονάδες), κλείνοντας στις 7.580,07 μονάδες. Παράλληλα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε απώλειες της τάξης του 1,09%, χάνοντας 572,25 μονάδες για να διαμορφωθεί τελικά στις 51.770,31 μονάδες.