Με έντονα πτωτικές τάσεις ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Πέμπτης, 23 Ιουλίου, στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς το διεθνές σκηνικό επισκίασε την επενδυτική ψυχολογία.

Η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή πυροδότησε νέα άνοδο στις τιμές του «μαύρου χρυσού», γεγονός που με τη σειρά του επανέφερε στο προσκήνιο τον εφιάλτη των πληθωριστικών πιέσεων, οδηγώντας τους επενδυτές σε ρευστοποιήσεις.

Οι ανησυχίες αποτυπώθηκαν ξεκάθαρα σε όλο το φάσμα της αμερικανικής αγοράς, με τον τομέα της τεχνολογίας να δέχεται το πιο ισχυρό πλήγμα.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης Dow Jones (βιομηχανία) κατέγραψε σημαντική υποχώρηση 506,93 μονάδων, κλείνοντας με πτώση 0,97% στις 51.711,65 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq (τεχνολογία) βρέθηκε στο επίκεντρο των πιέσεων σημειώνοντας «βουτιά» 553,21 μονάδων. Έκλεισε με απώλειες 2,15%, τερματίζοντας στις 25.137,69 μονάδες.

Τέλος, ο δείκτης S&P 500 (ευρύτερη αγορά) αντικατοπτρίζοντας τη γενικότερη αρνητική τάση και την αποστροφή προς το ρίσκο, έχασε 90,66 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 1,21% για να διαμορφωθεί στις 7.408,30 μονάδες.