Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου.

Πτωτικά κινούνται και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς δεν υπάρχουν βήματα προόδου στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, ενώ ανοδικά συνεχίζουν οι τιμές του πετρελαίου.

Σημαντική πτώση καταγράφει η μετοχή της ΔΕΗ στον απόηχο της χθεσινής ανακοίνωσης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 4 δισ. ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.212,81 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,98%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.210,94 μονάδες (-1,06%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 82,36 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,08%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,02%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn (+2,66%), της Viohalco (+1,71%), της Σαράντης (+0,54%) και του ΟΤΕ (+0,50%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΔΕΗ (-4,99%), του ΔΑΑ (-2,34%), της Πειραιώς (-1,93%), της Optima Bank (-1,64%), της Εθνικής (-1,54%), της Τιτάν (-1,32%), της Eurobank (-1,28%) και της Alpha Bank (-1,21%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Bally΄s Intralot και η ΔΕΗ, διακινώντας 3.365.301 και 1.507.784 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η ΔΕΗ με 25,91 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 7,69 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 50 μετοχές, 61 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Ιντρετέκ (+5,96%) και ΥΚΝΟΤ (+5,48%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Autohellas (-7,45%) και CPI (-6,37%).