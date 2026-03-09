Περιορίζονται σημαντικά οι αρχικές απώλειες, στο Χρηματιστήριο, που ξεπερνούσαν το 4%, καθώς εκδηλώνεται προσπάθεια «ανάδυσης» από τα χαμηλά των 2.036 μονάδων.
Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση σε θετικό έδαφος κινούνται οι μετοχές της Motor Oil και των ΕΛΠΕ.
O Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται στις 2.094,58 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,32%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.036,77 μονάδες (-4,04%).
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 205,37 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,37%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 2,29%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο καταγράφουν μόνο οι μετοχές της Motor Oil (+1,63%) και των ΕΛΠΕ (+0,39%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-5,17%), της Viohalco (-4,64%), της Titan (-3,98%), της Σαράντης (-3,93%) και της Optima Bank (-3,86%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank, διακινώντας 9.305.534 και 5.921.576 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Eurobank με 31,99 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 25,95 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινούνται 10 μετοχές, 104 πτωτικά και 7 παραμένουν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Χαϊδεμένος (+2,78%) και Λανακάμ(κ) (+1,96%).
Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Μουζάκης(κ) (-8,20%) και Μαθιός Πυρίμαχα (-5,59%).