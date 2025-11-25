Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κινείται σε ανοδική τροχιά για πέμπτη συνεδρίαση, κλείνοντας λίγο χαμηλότερα από τα επίπεδα των 2.090 μονάδων, ενώ ενδοσυνεδριακά προσέγγισε και τις 2.100 μονάδες.

Η αγορά στις τελευταίες πέντε ανοδικές συνεδριάσεις καταγράφει συνολικά κέρδη 3,71%.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Metlen, της Aegean Airlines, της ΔΕΗ και της Coca Cola HBC.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.087,20 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,05%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.096,35 μονάδες (+1,50%) και κατώτερη τιμή στις 2.062,58 μονάδες (-0,14%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 225,96 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 28.742.094 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,02%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,72%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Metlen (+5,25%), της Aegean Airlines (+3,60%), της ΔΕΗ (+2,94%) και της Coca Cola HBC (+2,91%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-2,88%), της Lamda Development (-0,98%), της Optima Bank (-0,89%) και των ΕΛΠΕ (-0,89%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Alpha Bank διακινώντας 4.494.348 και 3.442.861 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 31,57 εκατ. ευρώ και η Metlen με 27,97 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 71 μετοχές, 36 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Alter Ego Media (+7,44%) Y/KNOT Invest (+5,70%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία)π) (-4,09%) και Μαθιός Πυρίμαχα (-3,47%).

Πηγή: ΑΠΕ