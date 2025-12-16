Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τις 2.090 μονάδες.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.086,50 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,99%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.085,87 μονάδες (-1,02%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 448,57 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 237,93 εκατ. ευρώ αφορούσαν συναλλαγές σε πακέτα κυρίως στην Eurobank, ενώ διακινήθηκαν 99.690.415 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,03%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,52%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+2,63%), της Viohalco (+2,04%) και της Τιτάν (+1,50%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Eurobank (-4,40%), του ΟΛΠ (-1,72%), της Metlen (-1,67%) και του ΔΑΑ (-1,44%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 67.225.565 και 11.201.520 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 234,56 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 38,21 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 42 μετοχές, 71 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (+5,30%) και Eins (+4,57%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Eurobank (-4,40%) και Λανακάμ (κ) (-3,50%).