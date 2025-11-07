Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία κινείται κάτω από τις 2.000 μονάδες, εν μέσω πτωτικού κλίματος στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 13:00, διαμορφώνεται στις 1.985,44 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,65%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 73,64 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,72%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,34%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+1,32%), της Jumbo (+0,87%), του ΟΤΕ (+0,49%) και των ΕΛΠΕ (+0,32%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-3,01%), της Viohalco (-2,58%), της Κύπρου (-2,30%), της Alpha Bank (-2,29%), της Τιτάν (-1,96%) και της Πειραιώς (-1,80%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank, διακινώντας 3.148.270 και 1.564.638 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 12,58 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 10,73 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 33 μετοχές, 64 πτωτικά και 20 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Ξυλεμπορία (π) (+7,86%) και ΣΙΔΜΑ (+4,93%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Αφοί Κορδέλλου (-3,85%) και Έλαστρον (-3,61%).