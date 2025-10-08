Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών, στον απόηχο της χθεσινής αναβάθμισης του Χ.Α. στις ανεπτυγμένες αγορές από τον οίκο FTSE Russell, με την αγορά να επανέρχεται πάνω από τα επίπεδα των 2.080 μονάδων, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.083,59 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,68%. Ενδοσυνεδριακά προσέγγισε τις 2.100 μονάδες καταγράφοντας υψηλότερη τιμή στις 2.098,36 μονάδες (+1,39%), για να υποχωρήσει στη συνέχεια σε χαμηλότερα επίπεδα.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 239,16 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 43.738.317 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,72%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,46%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Εθνικής (+2,59%), της Eurobank (+1,86%), της Πειραιώς (+1,75%), του ΟΛΠ (+1,73%), της Alpha Bank (+1,61%) και της Optima Bank (+1,49%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-2,83%), της Aktor (-2,49%), της ΕΥΔΑΠ (-1,85%), της Motor Oil (-1,76%), του ΔΑΑ (-1,25%) και της Κύπρου (-1,01%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και Intralot διακινώντας 10.179.455 και 8.732.656 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 36,37 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 31,35 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 66 μετοχές, 47 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ίλυδα (+14,19%) και Προοδευτική (+8,05%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Τζιρακιάν (-6,44%) και ΕΥΑΘ (-4,27%).