Με σημαντικές απώλειες έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις για κατοχύρωση κερδών καθώς ολοκληρώνεται ο Φεβρουάριος και το πρώτο δίμηνο του έτους.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.277,60 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,15%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.271,10 μονάδες (-1,43%) και υψηλότερη τιμή στις 2.312,31 μονάδες (+ 0,35%).

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με μικρή άνοδο 0,17%, τον Φεβρουάριο κατέγραψε απώλειες 1,61%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 7,40%.

Η αξία των συναλλαγών εκτοξεύθηκε στα 709,64 εκατ. ευρώ, κυρίως των αναδιαρθρώσεων χαρτοφυλακίων λόγω των αναπροσαρμογών των δεικτών της MSCI, ενώ διακινήθηκαν 121.950.623 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,15%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,91%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, με άνοδο έκλεισαν οι μετοχές της Viiohalco (+2,87%) και της Motor Oil (+0,27%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-3,97%), της Metlen (-3,35%), της Jumbo (-3,05%), των ΕΛΠΕ (-2,92%), της Optima Bank (-2,78%), της Elvalhalcor (-2,48%) και του ΟΛΠ (-2,08%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 71.520.047 και 17.967.862 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 266,64 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 109,05 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 22 μετοχές, 91 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Παΐρης (+3,85%) και Viohalco (+2,87%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Prodea (-4,31%) και Δομική Κρήτης (-4,29%).