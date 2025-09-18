Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου. Η αγορά ανέκαμψε μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε υποχωρήσει κατά 2,11%.

Ανοδικά κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στον απόηχο της χθεσινής μείωσης των επιτοκίων από τη Fed.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.027,04 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,39%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.034,12 μονάδες (+0,74%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 184,35 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 30.696.988 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,40%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,17%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo (+1,86%), του ΟΠΑΠ (+1,64%), της ΔΕΗ (+0,93%) και του ΟΤΕ (+0,90%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΔΑΑ (-2,61%), του ΟΛΠ (-1,45%), της Coca Cola HBC (-0,86%) και των ΕΛΠΕ (-0,72%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 8.740.559 και 5.549.150 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 29,65 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 22,89 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 54 μετοχές, 48 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Βογιατζόγλου Systems (+5,04%) και Flexopack (+4,94%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Δάϊος Πλαστικά (-7,88%) και Χαϊδεμένος (-5,88%).