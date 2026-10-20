Διχασμένη εικόνα παρουσίασε στη συνεδρίαση της Δευτέρας (19/10) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς οι βασικοί δείκτες κινήθηκαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Η ημέρα ανήκε ξεκάθαρα στον τεχνολογικό κλάδο, ο οποίος άντλησε ισχυρή δυναμική από τις θετικές επιδόσεις των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης Nasdaq, βαρόμετρο για τις μετοχές υψηλής τεχνολογίας, ξεχώρισε καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο της ημέρας. Συγκεκριμένα, ενισχύθηκε κατά 1,11% (προσθέτοντας 290,85 μονάδες) και τερμάτισε στις 26.430,88 μονάδες.

Θετικό ήταν το κλείσιμο και για τον ευρύτερο δείκτη S&P 500, ο οποίος αποτυπώνει τη γενικότερη τάση της αμερικανικής αγοράς. Ο δείκτης έκλεισε στις 7.690,73 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 31,29 μονάδων ή 0,41%.

Στον αντίποδα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ίδιο ρυθμό. Παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος, καταγράφοντας οριακές απώλειες της τάξης του 0,07% (πτώση 36,38 μονάδων), για να κλείσει τελικά στις 51.956,03 μονάδες.