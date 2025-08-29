Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να κινείται σε πτωτική τροχιά για τέταρτη συνεχή συνεδρίαση, υπό το βάρος των ρευστοποιήσεων στις τραπεζικές μετοχές.

Στη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων συνεδριάσεων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημειώνει απώλειες 4,46%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς μειώθηκε κατά 5,6 δισ. ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.021,69 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,06%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.020,88 μονάδες (-1,10%) και υψηλότερη στις 2.045,94 μονάδες (+0,13%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε πτώση 3,91%, ενώ με κέρδη 1,36% έκλεισε ο Αύγουστος, με την αγορά να συμπληρώνει τον 10ο διαδοχικό μήνα κερδών, πετυχαίνοντας το μακροβιότερο ανοδικό σερί στην ιστορία της.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 200,772 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 39.646.353 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,17%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,13%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Lamda Development (+3,79%), της Metlen (+1,48%) και της Aktor (+0,78%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Eurobank (-2,79%), της Εθνικής (-2,71%), της Πειραιώς (-2,48%) και της Motor Oil (-1,79%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 9,683.726 και 7.597.097 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 32,97 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 32,56 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 43 μετοχές, 67 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Intralot (+5,63%) και Doppler (+5,19%)

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λανακάμ (κ) (-5,84%) και Βιοκαρπέτ (-5,45%).