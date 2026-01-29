Με ήπια πτώση έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, αν και αρχικά κινήθηκε ανοδικά, καθώς εκδηλώθηκαν ρευστοποιήσεις για κατοχύρωση κερδών με επίκεντρο τις τραπεζικές μετοχές. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι τίτλοι της Optima, της Elvalhalcor, της Metlen, του ΟΠΑΠ και της ΔΕΗ.

Η αγορά διόρθωσε ήπια μετά από τρεις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικά κέρδη 3,62%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.334,66 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,54%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.372,29 μονάδες (+1,07%) και κατώτερη τιμή στις 2.331,68 μονάδες (-0,66%)..

Η αξία των συναλλαγών διατηρήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκε στα 642,275 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 84.788.601 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,61%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,37%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Optima Bank (+3,46%), Elvalhalcor (+3,44%), Metlen (+2,07%), της Σαράντης (+1,78%), του ΟΠΑΠ (+1,64%) και της ΔΕΗ (+1,56%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Alpha Bank (-4,24%), της Eurobank (-3,26%) , της Εθνικής (-2,59%) και της Πειραιώς (-1,50%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 23.858.371 και 21.634.696 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 98,05 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 93,95 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 43 μετοχές, 60 πτωτικά και 23 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Austriacard (+6,39%) και Μαθιός Πυρίμαχα (+5,36%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λανακάμ(κ) (-5,88%) και Alpha Bank (-4,24%).