Αρνητικό πρόσημο κυριάρχησε στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 16 Ιουλίου, του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης. Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες των επενδυτών γύρω από το υψηλό κόστος που απαιτείται για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η εικόνα των βασικών δεικτών της Wall Street κατά το κλείσιμο διαμορφώθηκε ως εξής: Ο βιομηχανικός δείκτης, Dow Jones, κατέγραψε πτώση 105,67 μονάδων (-0,20%) και τερμάτισε στις 52.552,97 μονάδες.

Ο δείκτης όπου δεσπόζουν οι τίτλοι των εταιρειών τεχνολογίας, Nasdaq, δέχτηκε το μεγαλύτερο πλήγμα, υποχωρώντας κατά 387,28 μονάδες (-1,47%) για να κλείσει στις 25.881,94 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης, S&P 500, ο οποίος αποτυπώνει και τη γενική τάση της αγοράς, σημείωσε απώλειες 38,63 μονάδων (-0,51%), κλείνοντας στις 7.533,77 μονάδες.