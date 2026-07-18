Αρνητικό πρόσημο χαρακτήρισε τη συνεδρίαση της Παρασκευής, 17 Ιουλίου, στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς οι αγορές δέχτηκαν πιέσεις από τις ανησυχίες που εγείρονται γύρω από τις επενδύσεις για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κατέγραψε απώλειες 406,55 μονάδων (–0,77%), τερματίζοντας στις 52.146,42 μονάδες.

Από την πλευρά του, ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο κυριαρχούν οι μετοχές των εταιρειών τεχνολογίας, σημείωσε πτώση 361,70 μονάδων (–1,40%), κλείνοντας στις 25.520,24 μονάδες.

Τέλος, ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ο οποίος αποτυπώνει τη γενική εικόνα της αγοράς, υποχώρησε κατά 76,08 μονάδες (–1,01%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 7.457,69 μονάδες.