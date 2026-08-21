Αρνητικό ήταν το κλίμα στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης, 20 Αυγούστου, με τους βασικούς δείκτες να τερματίζουν στο «κόκκινο». Η ραγδαία άνοδος που καταγράφεται στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, σε συνδυασμό με το συνεχιζόμενο «ράλι» στις τιμές του μαύρου χρυσού, φαίνεται πως αναζωπύρωσαν τους φόβους των επενδυτών γύρω από τις πληθωριστικές πιέσεις στην αμερικανική οικονομία.

Η νευρικότητα της αγοράς αποτυπώθηκε εντονότερα στον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones, ο οποίος δέχτηκε το μεγαλύτερο πλήγμα, καταγράφοντας απώλειες της τάξης του 1,32%. Συγκεκριμένα, ο δείκτης υποχώρησε κατά 703,84 μονάδες, κλείνοντας τελικά στις 52.759,21 μονάδες.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στον Nasdaq, τον δείκτη όπου κυριαρχούν οι μετοχές υψηλής τεχνολογίας, ο οποίος σημείωσε πτώση 1% (ή 263,92 μονάδων), ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 26.067,16 μονάδες.

Τέλος, πτωτική ήταν η πορεία και για τον ευρύτερο δείκτη S&P 500, ο οποίος θεωρείται το πλέον αντιπροσωπευτικό βαρόμετρο της γενικής τάσης της αμερικανικής αγοράς. Ο δείκτης έκλεισε στις 7.641,16 μονάδες, «χάνοντας» 66,82 μονάδες, ποσοστό που μεταφράζεται σε υποχώρηση 0,87%.