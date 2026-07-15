Με άνοδο ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την Τρίτη, 14 Ιουλίου, καθώς οι επενδυτές στη Wall Street αξιολόγησαν τις τριμηνιαίες οικονομικές εκθέσεις των συστημικών τραπεζών και τα τελευταία δεδομένα για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Η εικόνα των δεικτών κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης διαμορφώθηκε ως εξής: Ο βιομηχανικός δείκτης, Dow Jones, κατέγραψε οριακά κέρδη +0,02% (άνοδος 9,63 μονάδων), κλείνοντας στις 52.508,27 μονάδες.

Ο δείκτης-βαρόμετρο της αμερικανικής αγοράς, S&P 500, ενισχύθηκε κατά +0,38% (άνοδος 28,25 μονάδων) και έφτασε στις 7.543,59 μονάδες.

Ο τεχνολογικός δείκτης, Nasdaq, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο της ημέρας με +0,90% (κέρδη 233,83 μονάδων), τερματίζοντας στις 26.107 μονάδες.