Σε ανοδικό έδαφος ολοκλήρωσε τις συναλλαγές της Πέμπτης, 27 Αυγούστου, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, αντλώντας σημαντική ώθηση από τον κλάδο της τεχνολογίας. Καταλύτης για τη θετική ψυχολογία που επικράτησε στις αγορές στάθηκαν τα εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα του τεχνολογικού κολοσσού της Nvidia, σε συνδυασμό με τις ευοίωνες προβλέψεις της εταιρείας για το προσεχές διάστημα, που αναπτέρωσαν το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η εικόνα της συνεδρίασης αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες, οι οποίοι κινήθηκαν στο «πράσινο».

Τη μεγαλύτερη δυναμική επέδειξε ο τεχνολογικά σταθμισμένος δείκτης Nasdaq, ο οποίος πρωταγωνίστησε με εντυπωσιακά κέρδη 411,15 μονάδων (άνοδος 1,57%), τερματίζοντας στις 26.541,35 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, που θεωρείται το βαρόμετρο της γενικότερης τάσης στην αμερικανική αγορά, κατέγραψε άνοδο της τάξης του 0,72%, προσθέτοντας 55,29 μονάδες για να κλείσει στις 7.730,99 μονάδες.

Ήπια άνοδο σημείωσε ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 0,20% (105,56 μονάδες), διαμορφούμενος στις 53.569,44 μονάδες με το χτύπημα της λήξης.