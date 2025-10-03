Με άνοδο 2,21% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, με το διεθνές χρηματιστηριακό κλίμα να είναι υποστηρικτικό. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, ο δείκτης των οποίων κατέγραψε εβδομαδιαία κέρδη 6,03%.

Η αγορά εισήλθε στον Οκτώβριο με θετική διάθεση, έχοντας συμπληρώσει 11 μήνες ανόδου, ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ για πρώτη φορά στα χρηματιστηριακά χρονικά.

Στη διάρκεια των 11 τελευταίων μηνών ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 47,12%, ο τραπεζικός δείκτης καταγράφει κέρδη 99,01%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση από τα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου μέχρι και σήμερα έχει αυξηθεί κατά 30,359 δισ. ευρώ.

Ώρα για «ανάσα» μετά το ράλι στην Ελλάδα σημειώνει η HSBC και υποβαθμίζει τη σύστασή της για την Ελλάδα σε «ουδέτερη» από «υπεραπόδοση» .

Οι βασικοί θετικοί καταλύτες -οι μεταρρυθμίσεις, η δημοσιονομική σταθεροποίηση και η εκτόξευση των μερισμάτων- είναι πλέον γνωστοί και σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι στις αποτιμήσεις.

Η ελληνική αγορά διαπραγματεύεται με δείκτη P/E στις 9 φορές, ενώ παραμένει σε discount 35% έναντι των ευρωπαϊκών αγορών, σύμφωνα με την HSBC.

Ρεκόρ 17 ετών αναμένεται να καταγραφεί εφέτος στη μερισματική πολιτική των εισηγμένων εταιρειών. Οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες θα μοιράσουν… “δώρα”, μερίσματα τα οποία θα κυμανθούν σε υψηλότερα επίπεδα των 5,4 δισ. ευρώ, που είναι και το υψηλότερο από το 2007, πριν αρχίσει η μεγάλη οικονομική κρίση, όταν είχαν διαμορφωθεί στα 5,42 δισ. ευρώ.

Όπως όλα δείχνουν το 2025 θα εξελιχθεί σε έτος σταθμό για τις χρηματικές διανομές από τις εισηγμένες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μέχρι στιγμής οι τακτικές διανομές μερισμάτων είναι λίγο χαμηλότερα από τα 5 δισ. ευρώ και εάν προσθέσουμε και τα προμερίσματα των τραπεζών και του ΟΠΑΠ θα οδηγηθούμε σε υπέρβαση του ιστορικού υψηλού των 5,4 δισ. ευρώ του 2007.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.076,71 μονάδες, έναντι 2.031,81 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 2,21%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 41,30%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 2,47% και από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 47,18 %.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 0,69%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 22,04%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με κέρδη 6,03%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει υψηλά κέρδη σε ποσοστό 86,39%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος ανήλθε στα 1.164,872 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 232,974 εκατ. ευρώ, από 246,381 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα που τελειώνει αυξήθηκε κατά 2,063 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 138,966 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει αύξηση κατά 35,82 δισ. ευρώ.