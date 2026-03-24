Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου και έκλεισε κάτω από τις 2.100 μονάδες, διαγράφοντας τα χθεσινά κέρδη.

Επιφυλακτικοί οι επενδυτές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς υποχωρεί η αισιοδοξία για τερματισμό του πολέμου, και ανεβαίνουν και πάλι οι τιμές του πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.058,02 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,07%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.048,49 μονάδες (-2,53%)

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 243,33 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 39.102.544 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 2,10%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,91%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Σαράντης (+1,01%), της ΕΥΔΑΠ (+0,97%), της Optima Bank (+0,82%), της Motor Oil (+0,64%) και του ΟΛΠ (+0,56%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (4,80%), της Viohalco (-4,62%), της Eurobank (-4,21%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-3,41%), της Metlen (-3,33%) και της ΔΕΗ (-3,25%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 11.818.605 και 10.185.737 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 46,61 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 39,08 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 32 μετοχές, 70 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λανακάμ(κ) (+4,69%) και Minerva (+4,15%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αφοί Κορδέλλου (-5,64%) και Εθνική (-4,80%).