Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει με μεγάλες απώλειες, μετά τη χθεσινή εκρηκτική άνοδο.

Επιδεινώνεται διεθνώς το κλίμα με τις μετοχές να υποχωρούν καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν, ενώ ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.275,70 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,22%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 246,72 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 37.723.223 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 2,31%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,91%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο κατέγραψε μόνο η μετοχή της Σαράντης (+1,88%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Alpha Bank (-4,39%), της Πειραιώς (-4,26%), της ΔΕΗ (-3,74%), της Aegean Airlines (-3,62%), της Elvalhalcor (-3,13%) και του ΔΑΑ (-2,99%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 10.089.661 και 8.779.149 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 40,39 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 34,95 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 17 μετοχές, 103 πτωτικά και 7 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+8,33%) και Vidavo (+5,16%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Τρία Άλφα(κ) (-10,00%) και Μαθιός Πυρίμαχα (-8,54%).