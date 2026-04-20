Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω επιδείνωσης του κλίματος στις διεθνείς αγορές.

Πτωτικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές καθώς κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κινούνται και πάλι έντονα ανοδικά.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.269,84 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,70%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.260,59 μονάδες (-2,10%).

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές, ο δείκτης των οποίων υποχωρεί 3,09%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 72,19 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,86%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,61%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΔΑΑ (+0,82%) και του ΟΤΕ (+0,45%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (-4,10%), της Elvalhalcoe (-4,05%), της Metlen (-3,91%), της Εθνικής (-3,63%), της Alpha Bank (-3,61%) και της Πειραιώς (-3,41%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η CrediaBank διακινώντας 1.734.222 και 1.506.789 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 12,45 εκατ. ευρώ και η Metlen με 8,57 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 29 μετοχές, 77 πτωτικά και 7 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (π) (+22,32%) και Εβροφάρμα (+6,96%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Ιντερτέκ (-6,25%) και Optima Bank (-4,10%).