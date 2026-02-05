Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να διορθώνει μετά από τρεις ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 3,98%.

Ουσιαστικά ήταν η πιο σημαντική διορθωτική υποχώρηση από τις αρχές του έτους, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να έχει καταγράψει συνολικά κέρδη πάνω από 13% από τις αρχές του 2026 και να κινείται σε συνεχή υψηλά 16 ετών.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, της ΔΕΗ, της Elvalhalcor και της Viohalco.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.366,48 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,69%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.361,82 μονάδες (-1,88%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 325,65 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 47.329.358 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,78%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε ποσοστό 0,92%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aktor (+5.09%), της Lamda Development (+1,61%), της ΕΥΔΑΠ (+1,25%) και της Σαράντης (+0,72%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΔΕΗ (-3,71%), της Eurobank (-3,54%), της Πειραιώς (-3,30%), της Elvalhalcor (-2,95%), της Alpha Bank (-2,91%), της Εθνικής (-2,45%) και της Viohalco (-2,39%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank, διακινώντας 15.337.438 και 8.713.668 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 66,55 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 46,06 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 36 μετοχές, 77 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Μύλοι Σαραντόπουλος (+7,69%) και Aktor (+5,09%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Logismos (-5,65%) και Lavipharm (-5,52%).