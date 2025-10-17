Μια αρνητική εβδομάδα για τους επενδυτές στο Χρηματιστήριο Αθηνών ολοκληρώθηκε με την αγορά να συμπληρώνει πέντε συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, κάτι που είχε να συμβεί από τον Νοέμβριο του 2024.

Πριν από αυτήν η αγορά επιχειρούσε τα φετινά υψηλά, αλλά η προσπάθεια αυτή είχε άδοξο τέλος, καθώς η πτώση του Γενικού Δείκτη διαμορφώθηκε σε 5,8%, στη δεύτερη χειρότερη εβδομάδα απωλειών του 2025, με το ΧΑ να επηρεάζεται αρνητικά από την αστάθεια των διεθνών αγορών.

Η μεταβλητότητα και τα «σύννεφα» επέστρεψαν στις διεθνείς αγορές, επισημαίνει η Citigroup και οι παγκόσμιες μετοχές έχουν υποχωρήσει από τα ιστορικά υψηλά τους, καθώς επανεμφανίστηκαν κίνδυνοι, όπως οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Την ίδια ώρα οι ανησυχίες της Wall Street για την πιστωτική κατάσταση εντείνονται μετά την προειδοποίηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της JP Morgan Chase Jamie Dimon για «κατσαρίδες» στην αμερικανική οικονομία. Οι επενδυτές «τιμώρησαν» τις μετοχές περιφερειακών τραπεζών και μιας επενδυτικής τράπεζας που ήταν εκτεθειμένη στην πτώχευση μιας εταιρείας κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων.

Η αγορά διορθώνει, μετά από έναν 11μηνο ανοδικό ράλι στην διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει κέρδη 47,12% και ο τραπεζικός δείκτης είχε ενισχυθεί κατά 99,01%

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.987,52 μονάδες, έναντι 2.110,14 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 5,81%, από τις αρχές Οκτωβρίου υποχωρεί 2,30%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 35,24%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 6,11% και από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 40,42%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 3,72%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 18,53%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 7,94%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει υψηλά κέρδη σε ποσοστό 76,41%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος ανήλθε στα 1.595.427 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών αυξήθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε στα 319,085 εκατ. ευρώ, από 202,110 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή μειώθηκε κατά 6,57 δισ. ευρώ, στα 135,872 δισ. ευρώ , ενώ από τις αρχές του 2025 είναι ενισχυμένη κατά 32,727 δισ. ευρώ.

