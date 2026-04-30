Με πτώση 1,41% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την τρέχουσα εβδομάδα, ενώ τον μήνα Απρίλιο κατέγραψε υψηλά κέρδη 5,99%.

Μετά τους οίκους S&P, FTSE και MSCI και ο STOXX, αναβάθμισε την Ελλάδα σε καθεστώς Ανεπτυγμένης Αγοράς, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για την ελληνική κεφαλαιαγορά. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ στις 21 Σεπτεμβρίου 2026.

Η JP Morgan εκτίμησε ότι θα υπάρξουν εισροές περίπου 1 δισ. δολ. λόγω της αναβάθμισης της ελληνικής αγοράς από τον STOXX το φθινόπωρο.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.188,68 μονάδες, έναντι 2.220,02 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 1,41%, έκλεισε τον Απρίλιο με κέρδη 5,99%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 3,21%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 867,833 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 216,96 εκατ. ευρώ, έναντι 227,627 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή μειώθηκε κατά 2,281 δισ. ευρώ, στα 157,193 δισ. ευρώ, κατά τη διάρκεια του Απριλίου αυξήθηκε κατά 14,73 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 10,94 δισ. ευρώ.

