Έντονες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών με την αγορά να προσεγγίζει τα επίπεδα των 2.300 μονάδων.

Η αγορά ανακάμπτει μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικές απώλειες 4,34%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.297,58 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,98%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 89,59 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 2,03%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,11%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+3,93%), της Κύπρου (+3,63%), της Viohalco (+3,53%), της Alpha Bank (+2,82%) και της Motor Oil (+2,64%).

Αντιθέτως μικρή πτώση καταγράφει μόνο η μετοχή της Σαράντης (-0,41%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 3.380.590 και 2.644.814 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 14,42 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 14,26 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 80 μετοχές, 24 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Προοδευτική (+6,84%) και Ευρώπη Holdings (+5,56%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Τρία ‘Αλφα (κ) (-5,00%) και Μαθιός Πυρίμαχα (-2,42%).