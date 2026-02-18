Έντονες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών με την αγορά να προσεγγίζει τα επίπεδα των 2.300 μονάδων.
Η αγορά ανακάμπτει μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικές απώλειες 4,34%.
O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.297,58 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,98%.
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 89,59 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 2,03%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,11%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+3,93%), της Κύπρου (+3,63%), της Viohalco (+3,53%), της Alpha Bank (+2,82%) και της Motor Oil (+2,64%).
Αντιθέτως μικρή πτώση καταγράφει μόνο η μετοχή της Σαράντης (-0,41%).
Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 3.380.590 και 2.644.814 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 14,42 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 14,26 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινούνται 80 μετοχές, 24 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Προοδευτική (+6,84%) και Ευρώπη Holdings (+5,56%).
Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Τρία ‘Αλφα (κ) (-5,00%) και Μαθιός Πυρίμαχα (-2,42%).