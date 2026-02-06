Ισχυρές απώλειες καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία υποχωρεί σημαντικά για δεύτερη συνεδρίαση, κόντρα στο ανοδικό κλίμα των ευρωπαϊκών αγορών.

Μεγάλες πιέσεις δέχεται η μετοχή της Metlen μετά την προειδοποίηση της διοίκησης για μειωμένα EBITA για το 2025.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.325,68 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,72%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.309,74 μονάδες (-2,40%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 279,91 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,64%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,62%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,16%) και της Coca Cola HBC (+0,98%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (-13,16%), της Viohalco (-2,60), της Elvalhalcor (-1,99%) και της Lamda Development (-1,98%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank, διακινώντας 5.733.919 και 4.531.717 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Metlen με 90,64 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 27,36 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 17 μετοχές, 94 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Minerva (+3,92%) και Vidavo (+3,75%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Metlen (-13,16%) και Λεβεντέρης (κ)(-6,43%).