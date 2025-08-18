Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τις 2.100 μονάδες, με τους επενδυτές να προχωρούν σε ρευστοποιήσεις για κατοχύρωση κερδών.

Η αγορά διορθώνει μετά από εννέα ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 8,48%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται στις 2.098,45 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,30%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 77,89 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,37%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,40%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (+1,26%), της Optima (+1,11%), της Coca Cola HBC (+0,54%) και του ΟΤΕ (+0,38%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Τιτάν (-3,06%), της Alpha Bank (-2,94%), της Εθνικής (-2,91%) και της Eurobank (-2,24%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Attica Bank με 3.733.155 και 2.471.036 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Eurobank με 13,08 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 9,66 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 32 μετοχές, 71 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+27,78%) και Λεβεντέρης (π) (+10.00%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Mermeren (-4,81%) και Ακρίτας (-4,04%).