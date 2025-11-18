Σημαντικές απώλειες καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις στον τεχνολογικό κλάδο, ενώ υποχωρούν και οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τη FED.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.025,66 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,45%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.019,34 μονάδες (-1,76%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 69,65 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,47%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,19%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, μικρή άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Jumbo (+0,29%) και των ΕΛΠΕ (+0,18%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-3,91%), της Τιτάν (-2,51%), της Πειραιώς (-2,42%), της Εθνικής (-2,40%), της Aegean Airlines (-2,19%) και της Aktor (-2,07%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank, διακινώντας 3.555.167 και 1.765.392 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 12,45 εκατ. ευρώ και η Metlen με 8,51 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 17 μετοχές, 87 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Χαϊδεμένος (+3,80%) και Δρομέας (+3,30%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Νάκας (-7,03%) και Doppler (-4,44%).

