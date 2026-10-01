Έντονες πτωτικές πιέσεις εκδηλώθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς η εγχώρια αγορά ευθυγραμμίστηκε με το αρνητικό κλίμα στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές και την επιφυλακτικότητα που επικρατεί στο άνοιγμα της Wall Street.

Η απότομη άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων διεθνώς —με το αμερικανικό 10ετές να σκαρφαλώνει στα υψηλότερα επίπεδα από το 2002 και τα γαλλικά ομόλογα να αγγίζουν νέο υψηλό 18 μηνών— πυροδότησε κύμα ρευστοποιήσεων, βάζοντας τέλος στο τετραήμερο ανοδικό σερί (+3,64%) που είχε οδηγήσει την αγορά σε νέα υψηλά 17 ετών.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στο χαμηλότερο επίπεδο της ημέρας, στις 2.669,72 μονάδες, καταγράφοντας ισχυρή πτώση 2,51%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα διαμορφώθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με την αξία των συναλλαγών να ανέρχεται στα 508,63 εκατ. ευρώ και τον συνολικό όγκο να φτάνει τα 66,42 εκατ. τεμάχια.

Στους επιμέρους δείκτες, η υψηλή κεφαλαιοποίηση υποχώρησε κατά 2,62%, ενώ η μεσαία κεφαλαιοποίηση επέδειξε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, σημειώνοντας ηπιότερη πτώση 0,62%.

Στο στόχαστρο των πωλητών βρέθηκαν κυρίως οι τραπεζικοί τίτλοι και οι δεικτοβαρείς μετοχές. Τις μεγαλύτερες απώλειες στην υψηλή κεφαλαιοποίηση κατέγραψαν η Eurobank (-4,86%), η Alpha Bank (-4,32%), ο ΔΑΑ (-4,32%), η Εθνική (-4,23%), η Coca Cola HBC (-3,31%), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-3,24%) και η Πειραιώς (-2,92%).

Παράλληλα, Eurobank και Alpha Bank ηγήθηκαν στον όγκο συναλλαγών διακινώντας 22,88 εκατ. και 9,61 εκατ. μετοχές αντίστοιχα, ενώ τη μεγαλύτερη συναλλακτική αξία σημείωσαν η Eurobank με 109,99 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 91,76 εκατ. ευρώ.

Στον αντίποδα, αναχώματα στην πτώση προέβαλαν λίγοι τίτλοι της υψηλής κεφαλαιοποίησης, με τη Jumbo (+1,53%), την Aegean Airlines (+0,88%), την ΕΥΔΑΠ (+0,81%), την Aktor (+0,72%) και την Elvalhalcor (+0,40%) να ολοκληρώνουν τη συνεδρίαση με θετικό πρόσημο.

Στη συνολική εικόνα του ταμπλό επικράτησαν καθαρά οι πτωτικές μετοχές, καθώς 71 τίτλοι υποχώρησαν, 37 κινήθηκαν ανοδικά και 14 παρέμειναν σταθεροί.

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο σημείωσαν η Medicon (+12,55%) και η ΕΛΒΕ (+4,93%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν η Doppler (-9,17%) και η Space Hellas (-9,05%).