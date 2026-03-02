Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων συνεχίζουν να βρίσκονται οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω αρνητικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Όμως έχει εκδηλωθεί προσπάθεια αντίδρασης και έχουν περιοριστεί οι αρχικές απώλειες.

Τα χρηματιστήρια υποχωρούν, το δολάριο, ο χρυσός και το πετρέλαιο ανεβαίνουν, καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε ασφαλή επενδυτικά καταφύγια, λόγω της κλιμάκωσης του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 13:00, διαμορφώνεται 2.223,93 μονάδες σημειώνοντας πτώση 2,36%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.187,29 μονάδες (-3,97%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 143,52 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 2,39%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 2,32%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+2,04%) και της Motor Oil (+1,15%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Optima bank (-5,01%), της Πειραιώς (-4,93%), του ΔΑΑ (-4,46%), της Aegean Airlines (-4,23%), της Aktor (-4,06%), της Eurobank (-3,83%) και της Εθνικής (-3,48%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank, διακινώντας 6.142.877 και 3.487.374 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 22,02 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 21,72 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 4 μετοχές, 110 πτωτικά και 3 παραμένουν σταθερές, ενδεικτικό του αρνητικού κλίματος που επικρατεί στην αγορά.

Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές ΕΛΠΕ (+2,04%), Trek Development (+1,27%), Motor Oil (+1,15%) και Cenergy (+0,45%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Δρομέας (-7,67%) και MIG (-6,82%).