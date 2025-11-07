Εντείνονται οι πιέσεις στις τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά η οποία διολισθαίνει προς τα επίπεδα των 1.970 μονάδων, εν μέσω πτωτικού κλίματος στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 1.972,33 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,30%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 125,65 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,36%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,97%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+1,06%), της Jumbo (+0,80%), των ΕΛΠΕ (+0,70%) και της Motor Oil (+0,53%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-3,46%), της Πειραιώς (-2,86%), της Κύπρου ( -2,81%), της Alpha Bank (-2,72%) και της Τιτάν (-2,58%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 4.943.185 και 3.107.564 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 22,87 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 16,83 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 24 μετοχές, 81 πτωτικά και 20 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+7,86%) και ΣΙΔΜΑ (+4,23%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ιντετρτέκ (-5,20%) και Δρομέας (-4,62%).

