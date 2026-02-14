Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Παρασκευή στο χρηματιστήριο της Wall Street, με φόντο τη δημοσιοποίηση νέων στοιχείων για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, αλλά και την ανησυχία επενδυτών σχετικά με τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 48,95 μονάδων (+0,10%), στις 49.500,93 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 50,47 μονάδων (–0,22%), στις 22.546,67 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 3,41 μονάδων (+0,05%), στις 6.836,17 μονάδες.