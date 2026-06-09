Μεικτές τάσεις επικράτησαν τη Δευτέρα στο χρηματιστήριο της Wall Street, όπου οι επενδυτές υποδέχθηκαν με ανακούφιση τη διαφαινόμενη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 80,77 μονάδων (–0,16%), στις 50.786,01 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 220,23 μονάδων (+0,86%), στις 25.929,66 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 21,99 μονάδων (+0,30%), στις 7.405,73 μονάδες.