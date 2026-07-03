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Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Πέμπτη στο χρηματιστήριο της Wall Street, όπου ο δείκτης Dow Jones σκαρφάλωσε σε ιστορικό υψηλό και ολοκλήρωσε με κέρδη την τέταρτη διαδοχική εβδομάδα, καταγράφοντας το μεγαλύτερο θετικό σερί του από τον Οκτώβριο του 2024. Αύριο Παρασκευή, η Γουόλ Στριτ θα παραμείνει κλειστή ενόψει της επετείου της 4ης Ιουλίου, Ημέρας της Ανεξαρτησίας στις ΗΠΑ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 594,83 μονάδων (+1,14%), στις 52.900,07 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 207,36 μονάδων (–0,80%), στις 25.832,67 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή άνοδο 0,01 μονάδας, στις 7.483,24 μονάδες.