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Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Τετάρτη στο χρηματιστήριο της Wall Street, στον απόηχο της δημοσιοποίησης νέων στοιχείων σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, ο οποίος κατέγραψε τον Ιούλιο μικρή επιβράδυνση.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 21,58 μονάδων (-0,04%), στις 53.770,27 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 143,04 μονάδων (+0,54%), στις 26.588,48 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 20,30 μονάδων (+0,26%), στις 7.748,50 μονάδες.