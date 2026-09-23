Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Τρίτη στο χρηματιστήριο της Wall Street, όπου ο δείκτης Nasdaq σκαρφάλωσε σε ιστορικό υψηλό χάρη στο ισχυρό ενδιαφέρον γύρω από τον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Παράλληλα, η προσοχή των επενδυτών ήταν στραμμένη στις συνομιλίες που διεξάγονται στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 185,14 μονάδων (-0,36%), στις 51.863,69 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 122,18 μονάδων (+0,45%), στις 27.244,27 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή πτώση 0,06 μονάδων, στις 7.764,64 μονάδες.