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Μεικτές τάσεις επικράτησαν τη Δευτέρα στο χρηματιστήριο της Wall Street, καθώς οι επενδυτές φάνηκαν να τηρούν στάση αναμονής ενόψει της δημοσιοποίησης νεότερων στοιχείων για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, με φόντο τις υψηλές τιμές του πετρελαίου.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 195,60 μονάδων (+0,38%), στις 51.850,55 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 120,26 μονάδων (-0,44%), στις 27.245,90 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 4,30 μονάδων (-0,06%), στις 7.807,24 μονάδες.