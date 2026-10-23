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Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Πέμπτη στο χρηματιστήριο της Wall Street, όπου ο δείκτης Nasdaq κατέγραψε τις μεγαλύτερες απώλειες από τις 5 Ιουνίου, καθώς αναζωπυρώθηκαν οι ανησυχίες σχετικά με το κόστος ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 11,89 μονάδων (+0,02%), στις 52.867,98 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 693,99 μονάδων (-2,60%), στις 26.008,85 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 93,74 μονάδων (-1,21%), στις 7.663,43 μονάδες.