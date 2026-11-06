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Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Παρασκευή στο χρηματιστήριο της Wall Street, ύστερα από τις μαζικές ρευστοποιήσεις που πυροδότησε την Πέμπτη η ανησυχία για επιβράδυνση των επενδύσεων στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 237,33 μονάδων (-0,46%), στις 51.285,73 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 264,42 μονάδων (+1,09%), στις 24.579,42 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 23,13 μονάδων (+0,31%), στις 7.376,86 μονάδες.