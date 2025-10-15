Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Τρίτη στο χρηματιστήριο της Wall Street, καθώς αναζωπυρώθηκε η εμπορική αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 202,88 μονάδων (+0,44%), στις 46.270,46 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 172,90 μονάδων (–0,76%), στις 22.521,70 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 10,41 μονάδων (–0,16%), στις 6.644,31 μονάδες.