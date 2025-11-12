Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Τρίτη στο χρηματιστήριο της Wall Street, όπου ο Dow Jones σκαρφάλωσε σε ιστορικό υψηλό και ο S&P 500 έκλεισε με θετικό πρόσημο, αλλά ο Nasdaq υποχώρησε λόγω της ανησυχίας για τυχόν διογκωμένη αποτίμηση των μετοχών εταιρειών που σχετίζονται με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 559,33 μονάδων (+1,18%), στις 47.927,96 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 58,87 μονάδων (–0,25%), στις 23.468,30 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 14,18 μονάδων (+0,21%), στις 6.846,61 μονάδες.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, Reuters

Επιμέλεια: A.A.