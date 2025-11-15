Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Παρασκευή στο χρηματιστήριο της Wall Street, καθώς έχουν μετριαστεί οι προσδοκίες των επενδυτών για νέα μείωση των επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) τον Δεκέμβριο.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 309,74 μονάδων (–0,65%), στις 47.147,48 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 30,23 μονάδων (+0,13%), στις 22.900,58 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 3,38 μονάδων (–0,05%), στις 6.734,11 μονάδες.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, Reuters, AFP

Επιμέλεια: A.A.