Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Τετάρτη στο χρηματιστήριο της Wall Street, με φόντο τη δημοσιοποίηση νέων στοιχείων για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ και την ανησυχία για τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 466 μονάδων (–0,94%), στις 48.996,08 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 37,10 μονάδων (+0,16%), στις 23.584,27 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 23,89 μονάδων (–0,34%), στις 6.920,93 μονάδες.