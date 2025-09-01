Ανοδικά κινούνται οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ανοδικής αντίδρασης των ευρωπαϊκών αγορών, μετά την πτώση της περασμένης εβδομάδος.

Η αγορά ανακάμπτει μετά από τέσσερις πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικές απώλειες 4,46%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.032,54 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,54%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.044,91 μονάδες (+1,15%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 81,586 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,61%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,02%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (+2,72%), της Eurobank (+1,59%), της Εθνικής (+1,44%) και του ΟΤΕ (+1,07%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aegean Airlines (-0,98%), της ΔΕΗ (-0,91%) και της Lamda Development (-0,54%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Intralot και η Eurobank διακινώντας 3.607.043 και 3.090.926 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 12,47 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 11,65 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 38 μετοχές, 67 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: MIG (+20,12%) και Χαϊδεμένος (+8,24%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Τρία Άλφα (κ) (-8,57%) και Ιατρικό (-4,42%).