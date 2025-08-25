Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, έχοντας απολέσει ένα μέρος από τα αρχικά τους κέρδη. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραποδίδουν οι μετοχές της Alpha Bank, της Metlen , της Elvalhalcor και της Aegean Airlines.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.111,30 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,35%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.126,99 μονάδες (+1,10%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 172,49 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,38%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,39%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (+3,71%), της Metlen (+3,11%), της Elvalhalcor (+3,04%) και της Aegean Airlines (+3,01%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (-1,79%), του ΟΠΑΠ (-1,32%) και της Motor Oil (-1,29%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Βank και η Πειραιώς με 21.455.295 και 2.755.203 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 77,73 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 19,65 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 66 μετοχές, 44 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Minerva (+12,90%) και Τρία Άλφα (κ) (+8,84%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Doppler (-7,10%) και ΚΡΙ-ΚΡΙ (-5,25%).