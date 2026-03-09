Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρίσκονται οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω αρνητικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς εκτοξεύονται οι τιμές του πετρελαίου, φθάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από τα μέσα του 2022.

O Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται στις 2.076,70 μονάδες σημειώνοντας πτώση 2,16%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.036,77 μονάδες (-4,04%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 144,99 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 2,21%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 2,69%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο καταγράφουν μόνο οι μετοχές της Motor Oil (+1,42%) και των ΕΛΠΕ (+0,28%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-6,05%), της Viohalco (-5,94%), της Optima Bank (-5,15%), της Titan (-4,73%) και Κύπρου (-4,36%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank, διακινώντας 6.904.382 και 4.121.951 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Eurobank με 23,56 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 17,93 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 10 μετοχές, 103 πτωτικά και 7 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Logismos (+3,77%) και Mevaco (+3,47%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Μουζάκης (-8,20%) και Elvalhalcor(-6,05%).